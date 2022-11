Kaffeehäuser sind Orte der Entschleunigung. Adonis Malamos, selbst Besitzer eines Cafés in Mannheim, hat auf einer 60.000 Kilometer langen Reise durch 20 europäische Länder die schönsten Orte fotografiert, wo Espresso, Einspänner oder eine Bica in besonders stilvollem Ambiente serviert werden. Die besten Aufnahmen sind jetzt in dem Bildband "Die schönsten Cafés in Europa" erschienen.Auf den folgenden Seiten stellen wir einige Kaffeehäuser mit Fotos und Bildlegenden aus der Neuerscheinung vor.Das Café Procope im Quartier Latin zählt zu den ältesten und renommiertesten Kaffeehäusern der Welt. Der gebürtige Sizilianer Procopio dei Coltelli eröffnete 1686 das erste Café von Paris in der heutigen Rue de l’Ancienne Comédie und servierte den Gästen neben Kaffee auch eine Neuheit: Eiscreme.Bekannt wurde das Kaffeehaus insbesondere als das erste Literaten-Café, da sich hier Schriftsteller und Philosophen der Aufklärung wie Voltaire, Diderot, Hugo, Balzac oder auch Rousseau regelmäßig zu Diskussionsrunden trafen. Das Café wird mit der Entstehung des geistigen Fundaments der französischen Revolution in Verbindung gebracht.