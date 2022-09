Sehen Sie im Video: Passagier schlägt brutal auf Flugbegleiter ein – und wird kurz darauf gefesselt.

























Schockierendes Video von einem American-Airlines-Flug: Ein Passagier schlägt einen Flugbegleiter brutal auf den Hinterkopf.





Laut der Fluggesellschaft hat sich der Vorfall auf dem Flug 377 von San Jose del Cabo in Mexiko nach Los Angeles International Airport ereignet.





Da der Angriff während des Fluges stattfand, hat das FBI die Ermittlungen aufgenommen.





Auf dem Video, das auf Twitter veröffentlicht wurde, ist zu sehen, wie der Flugbegleiter im Gang steht und in den hinteren Teil des Flugzeuges schaut. Er fragt den Passagier zweimal: „Bedrohen Sie mich?“.





Dann dreht er sich um, und geht in den vorderen Teil des Fliegers. In dem Moment sieht man, wie sich der Passagier auf den Flugbegleiter stürzt und ihm einen kräftigen Schlag auf den Hinterkopf versetzt.





Doch was ist im Vorfeld passiert? Warum kam es zu dem Ausraster?





Der Passagier soll nach dem Start eine Flugbegleiterin an der Schulter gepackt haben, als er einen Kaffee bestellen will. Daraufhin sei er aufgefordert worden zu warten, wie der US-Newssender CBS berichtet.





Er habe dann versucht, von seinem Sitzplatz im hinteren Teil des Flugzeugs, zu einem Sitz in der Nähe der Business Class zu wechseln. Dieser Teil der Kabine kostet aber extra.





Es kommt erneut zu einer Konfrontation zwischen dem Passagier und den Flugbegleitern, denn er wird aufgefordert, zu seinem Sitzplatz zurückzukehren – daraufhin eskaliert die Situation.





Ein separates Video – ebenfalls auf Twitter veröffentlicht – zeigt, wie der Passagier nach dem Vorfall gefesselt wird.





Dies ist ein gängiger Vorgang, wie eine Flugbegleiterin gegenüber stern erklärt.Flugbegleiter lernen in ihrer Ausbildung, wie man mit einem „Unruly Passenger“ umgeht.





Zuerst wird versucht, zu deeskalieren. Funktioniert das nicht und gerät die Situation außer Kontrolle, wird ein bestimmtes Verfahren angewandt. Hier wird der aggressive Passagier so gesichert, dass eine sichere Flugdurchführung gewährleistet ist.





Nach der Landung wird der gefesselte Passagier dann den lokalen Behörden übergeben und es drohen harte Konsequenzen. So auch in diesem Fall.





„Die an diesem Vorfall beteiligte Person wird in Zukunft nicht mehr mit uns reisen dürfen. Und wir werden bei den Ermittlungen eng mit den Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeiten," erklärt ein Sprecher von American Airlines gegenüber der britischen “Daily Mail”.





