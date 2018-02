Die ESA hat zum chinesischen Neujahrsfest spektakuläre Satellitenaufnahmen von Peking veröffenlticht. Auf den hochauflösenden Bildern kann man problemlos berühmte Bauwerke wie die 'Verbotene Stadt' erkennen.

Passend zum chinesischen Neujahrsfest hat die Weltraumbehörde ESA spektakuläre Aufnahmen Pekings aus dem All veröffentlicht. Mit über 21 Millionen Einwohnern ist Peking eine der bevölkerungsreichsten Städte der Welt. Zum Neujahrsfest findet in Peking die größte jährliche Völkerwanderung weltweit statt. Viele Chinesen verlassen über die Feiertage die Hauptstadt, um Zeit mit ihren Familien zu verbringen. Dank der extrem hochauflösenden Aufnahmen von Sentinel-2 kann man problemlos die 'Verbotene Stadt' erkennen. Peking ist eine der ältesten geplanten Städte und ursprünglich in einer Struktur von neun Quadraten entworfen.