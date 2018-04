Der Grund der Notlandung einer Maschine der Southwest Airlines auf dem Flughafen von Philadelphia mit 149 Menschen an Bord ist deutlich zu sehen. In Tausenden Metern Höhe war am Dienstagvormittag eines der Triebwerke explodiert, auf dem Weg von New York City nach Dallas. Die Detontation zerstörte nach Angaben der Behörden ein Fenster und sog eine Person fast aus der Kabine. Eine 43-jährige kam ums Leben, weitere wurden verletzt. Augenzeugen zufolge habe Panik an Bord geherrscht, Sauerstoffmasken seien aus der Deckenverkleidung gefallen. Was genau den Brand des Triebwerks verursacht hat, war zunächst unklar.