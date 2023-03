von Wiebke Tomescheit Kaum ein Naturphänomen ist so schön und so beeindruckend wie die Nordlichter. Ein Pilot tat nun alles dafür, damit alle seine Passagiere einen guten Blick auf das Himmelsspektakel erhalten konnten.

Wer nicht gerade in der Nähe des Polarkreises lebt, hat nur selten das Glück, die wunderschönen, schillernden Nordlichter am Himmel zu sehen. In den vergangenen Tagen konnte man das beeindruckende Himmelsspektakel jedoch gelegentlich auch in unseren Breitengraden erblicken – was viele Menschen absolut verzauberte. Fotos des grünlich leuchtenden Himmels fluteten die sozialen Netzwerke.

Was aber, wenn man in einem Flugzeug sitzt, während plötzlich ein prächtiges Nordlicht den Himmel erhellt – allerdings auf der falschen Seite des Ganges, so dass nur eine Hälfte des Fluggäste das Phänomen bestaunen kann und die andere komplett leer ausgeht? So passierte es während eines "Easy Jet"-Fluges von Reykjavik in Island nach Manchester, Großbritannien. Das wollte der Pilot aber nicht einfach hinnehmen.

Pilot will allen Fluggästen die Nordlichter zeigen

Und entgegen der Regel, die Passagiere möglichst schnell von A nach B zu bringen, tat er etwas ebenso Nettes wie Ungewöhnliches: Er drehte eine Extra-Schleife, so dass auch die Fluggäste auf der "falschen" Seite des Fliegers das Nordlicht sehen konnten. Gegenüber der BBC berichtet ein Passagier, wie fantastisch er dieses Manöver fand – denn er hatte zuvor mit seiner Verlobten Urlaub auf Island gemacht und dort jede Nacht auf das Erscheinen von Nordlichtern gehofft, leider vergeblich. Dank des Piloten krönte nun doch noch der Anblick eines Nordlichts den Urlaub des Paares.

Aurora Borealis Zum Sattsehen: Das sind die schönsten Aufnahmen von Polarlichtern 1 von 21 Zurück Weiter 1 von 21 Zurück Weiter Eine vorübergehende Erscheinung am Winterhimmel sind die Polar- oder auch Nordlichter genannten Lichtspiele am Winterhimmel, wie hier an einem See in der endlosen Weite der kanadischen Northwest Territories. Mehr

Ob man bei der Airline über so viel Eigeninitiative direkt erfreut war, lässt sich nicht sagen – nach all dem positiven Feedback der Fluggäste aber ist man nun auch dort begeistert vom Einsatz des Piloten. "Wir sind glücklich darüber, dass der Captain ein solches kontrolliertes Manöver fliegen konnte, um allen Passagieren den Anblick eines der größten Naturwunder zu ermöglichen", heißt es. "Unsere Crew wird immer alles für unsere Kunden tun und es freut uns, dass wir diese tolle Aussicht mit ihnen teilen konnten."

Allerdings erwiesen auch einige andere Airlines ihren Passagieren einen solchen Gefallen: So wurden Extra-Runden wegen der Nordlichter unter anderem von einem "Finnair"-Flug und einem "AirBaltic"-Flug bekannt, nachdem sich die Reisenden auf Twitter bedankt hatten.

Quelle: BBC, Twitter