Ob Kleidung, Schuhe oder Handtücher: Wenn wir verreisen, nehmen wir (fast) nur das mit, was wir im Urlaub wirklich brauchen – um für alle Eventualitäten vor Ort gewappnet zu sein. Für die tägliche Körperpflege lässt sich jedoch auf die wenigsten Hygieneartikel verzichten.

Damit wir unserer täglichen Körperhygiene auch im Urlaub nachgehen können, gehören Zahnbürste und Zahnpasta, Deo und Duschgel, Shampoo und Seife mit zu den wichtigsten Pflegeprodukten. Allerdings sind die meisten Produkte so groß, dass sie nicht alle in den Kulturbeutel passen. Aus diesem Grund gibt es die meisten Pflegeprodukte in einer deutlich kleineren Reisegröße – oder aber Sie füllen den Inhalt in handliche Reiseflaschen ab. Für welche Hygieneartikel es sonst noch platzsparende Alternativen für den Urlaub gibt, haben wir im Folgenden aufgelistet.

1. Reisezahnbürste

Eine gewöhnliche Zahnbürste kann mit und ohne Schutzhülle in der Kulturtasche verstaut werden – nimmt dadurch aber auch mehr Platz ein. Eine klappbare Reisezahnbürste hingegen kann von der Größe her um die Hälfte reduziert werden. Es gibt inzwischen sogar Reisezahnbürsten aus Bambus oder aber eine elektrische Akku-Reisezahnbürste, für die Sie kein Ladekabel brauchen.

2. Kulturbeutel

Mit gerade einmal 43 Gramm ist dieser faltbare Kulturbeutel von Decathlon ein echtes Leichtgewicht. Er nimmt nur wenig Platz im Koffer (oder Rucksack) ein und bietet trotzdem genügend Stauraum für Ihre Hygieneartikel: Insgesamt drei Taschen bietet der Beutel, welcher über eine Schlaufe auch aufgehängt werden kann. Gefaltet hat er folgende Maße: 18 cm × 8 cm × 3 cm.

3. Reisebecher

Zahnbürstenetui und Reisebecher in einem: Dieses zweiteilige Set bietet mit einer Höhe von jeweils 19,5 Zentimetern genügend Platz für mehrere Zahnbürsten als auch Zahnpasta – und kann zudem als Trink- und Spuckbecher verwendet werden. Das Material ist (laut Hersteller) drei Millimeter dick, geruchlos und ungiftig. Ein Becher ist grau und einer ist weiß.

4. Stichheiler

Nicht nur die Reisezeit hat Hochsaison, sondern auch Mücken. Um Brennen, Juckreiz und Schwellungen zu lindern, ist der Insektenstichheiler von Beurer ein praktischer Begleiter: Durch die gezielte Behandlung mit Wärme (es gibt zwei Stufen) sollen die typischen Symptome schnell und effektiv, ganz ohne Chemie behandelt werden und Schmerzen lindern.

5. Reiseflaschen

Shampoo und Duschgel, Spülung und Bodylotion nehmen viel zu viel Platz weg im Kulturbeutel. Damit Sie auf Ihre Körperpflegeprodukte nicht verzichten müssen, können Sie den Inhalt einfach in handliche Reiseflaschen (à je 90 ml) abfüllen: In diesem Set sind gleich sechs enthalten, alle aus Silikon hergestellt und 100 Prozent BPA-frei. Dazu gibt es wasserfeste Aufkleber zwecks Beschriftung.

6. Wasserkanister

Vor allem auf dem Campingplatz, aber auch unterwegs erweist sich ein Kanister für Trinkwasser (fasst zehn Liter) als durchaus nützlich: Er ist faltbar und passt somit in jeden Koffer, wiegt nur 200 Gramm, ist durchsichtig für die Wasserstandsanzeige und kann sogar bis zu 60 Grad heißes Wasser – beispielsweise zum Spülen von dreckigem Geschirr – aushalten.

7. Feuchttücher

Im Gegensatz zu klassischen Feuchttüchern sind diese hier von Travel Buddy zu 100 Prozent biologisch abbaubar. Sie enthalten Aloe vera und Vitamin E, sind hypoallergen und alkohol-, paraben- sowie latexfrei. Die 20 mal 30 Zentimeter großen Tücher eignen sich gleichermaßen zum Entfernen von Schmutz, Schweiß, Körpergerüchen und Ölrückständen.

8. Mobiles Bidet

In anderen Ländern, wie zum Beispiel Dubai, Kairo oder Japan, wird der Allerwerteste bevorzugt mit Wasser abgewaschen – und nicht mit Klopapier. Im Urlaub ist diese Technik vor allem im Freien und auf Campingplätzen besonders praktisch, wenn Sie ein mobiles Bidet mit sich führen. Es wird einfach mit Wasser gefüllt und auf die gewünschte Stelle gehalten.

9. Wäscheleine

Mit einer Länge von acht Metern ist diese einziehbare Wäscheleine der ideale Begleiter für unterwegs. Wenn Sie im Urlaub Ihre Wäsche waschen, können Sie diese anschließend problemlos aufhängen und von der Luft trocknen lassen. Im Set enthalten sind, neben der Leine, auch 20 Clips und zehn Schnallen zum Befestigen der nassen und sauberen Wäsche.

10. Erste-Hilfe-Set

Zu guter Letzt sollte auch dieses praktische Set von Deuter nicht in Ihrem Koffer fehlen: Damit Sie Erste Hilfe leisten können, enthält es das Nötigste zum verarzten kleiner Verletzungen – wie etwa Verbandspäckchen, Wundkompressen, Pflaster, Latex-Handschuhe, eine Schere und eine Signalpfeife. Darüber hinaus findet sich eine Notfallanleitung in dem Set, die Ihnen erklärt, was wann zu tun ist.

