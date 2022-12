Sehen Sie im Video: Ranking – das ist der schlechteste Bahnhof in Deutschland.









Von europaweit 50 Bahnhöfen die unter die Lupe genommen wurden, landete der Bahnhof „Berlin Alexanderplatz" auf Platz 46. Kein Bahnhof in Deutschland schnitt schlechter ab. Die geringe Bewertung wurde wie folgt erklärt: - Wenig internationale und nationale Verbindungen - Geringe Anzahl an Shops und Kiosken - Keine Toiletten für Rollstuhlfahrer Die Sauberkeit der Bahnhöfe ist in dem Ranking nicht mit eingeflossen - dabei ist gerade die, glaubt man den vielen Google-Rezensionen, mit das größte Problem am Bahnhof „Berlin Alexanderplatz". Am besten im Ranking schnitt der Hauptbahnhof von Zürich ab. Auch 5 deutsche Bahnhöfe landen in der Top 10.









