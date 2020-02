Egal ob Campingurlaub oder Bergwanderung, Geschäftsreise oder Backbacking: Wenn wir unser trautes Heim verlassen, entsagen wir oftmals dem Luxus, den wir von zu Hause gewöhnt sind. Das schränkt uns im Urlaub zwar nicht ein, wird aber dennoch schmerzlich vermisst. Vor allem dann, wenn wir auf Mutter Erde schlafen, miesen Kaffee trinken oder zerknitterte Kleidung tragen müssen. Mit den richtigen Reise-Gadgets gehören diese Probleme der Vergangenheit an.

1. Reisehandtuch

Affiliate Link Mikrofaser Handtücher in ALLEN Größen Jetzt shoppen 9,99 €

Je länger Sie in den Urlaub fahren, desto schwieriger wird es, sämtliche Textilien mitzunehmen, die Sie im Alltag brauchen – allen voran das Handtuch. Bevor Sie mehrere Exemplare einstecken, die Sie nur unnötig viel Platz kosten, empfiehlt es sich, auf spezielle Reisehandtücher aus Mikrofaser zurückzugreifen. Zum einen sind die Modelle deutlich schmaler und leichter, zum anderen haben sie die positive Eigenschaft, wesentlich schneller zu trocknen. Das ist auf Reisen Gold wert.

Hier finden Sie das Handtuch.

2. Gepäckwaage

Hand aufs Herz: Haben Sie sich auch schon mindestens einmal samt gepacktem Koffer auf Ihre Waage gestellt, um herauszufinden, wie schwer ihr Gepäck tatsächlich ist? Dann sind Sie sicher nicht der einzige! Gerade wenn Sie in ein anderes Land fliegen wollen, spielt jedes Kilo mehr eine entscheidende Rolle beim Kofferpacken. Umso wichtiger ist es, vor dem Check-in das Gewicht des Gepäcks zu bestimmen. Mit der digitalen Handwaage ist das zukünftig kein Problem mehr. Hier finden Sie die Waage.

3. Scratch Map

Vor dem Urlaub ist nach dem Urlaub: Wenn Sie gerne und viel reisen, ist die Scratch Map der ideale Begleiter – auch wenn Sie die Weltkarte nicht mitnehmen. Diese wird einfach nur zu Hause an die Wand gehängt, sodass Sie nach jeder weiteren Reise das Land freirubbeln können, in dem Sie Ihren Urlaub verbracht haben. Mit der Zeit kommen somit immer mehr farbige Flächen zum Vorschein, die Sie stets daran erinnern, wo Sie schon überall waren…und wo (noch) nicht. Die Scratch Map gibt es hier.

4. Reiseschlafsack

Affiliate Link Ultrakleiner und ultraleichter (155 g) Reiseschlafsack Jetzt shoppen 18,90 €

Er wiegt gerade einmal 155 Gramm und erfüllt dennoch eine große Aufgabe: Der Reiseschlafsack schützt Sie auf Reisen vor schmutziger Bettwäsche. Gerade beim Backpacking, in einer Hütte oder auch in einem drittklassigen Hostel sind die hygienischen Standards eher ungenügend – das praktische Inlay aus Mikrofaser ist atmungsaktiv und angenehm auf der Haut. Zusammengefaltet nimmt der Schlafsack nicht mehr als eine Handvoll im Rucksack ein und ist somit der ideale Begleiter für unterwegs. Den Schlafsack gibt es hier.

5. Gehörschutz für den Flug

Affiliate Link Senner TravelPro Gehörschutz / Ohrstöpsel für's Flugzeug Jetzt shoppen 20,95 €

Wenn Sie in ein weit entferntes Land reisen wollen, sitzen Sie meist mehrere Stunden im Flugzeug. Um den Druck auszugleichen und die Geräusche auszublenden, bieten sich der Senner TravelPro Gehörschutz an: Die speziellen Ohrstöpsel filtern den Lärm, ohne die gesamten Umgebungsgeräusche auszublenden. Sprich, wenn eine wichtige Durchsage kommt, hören Sie diese trotz Gehörschutz. Alternativ dazu gibt es auch passende Ohrstöpsel zum Schlafen. Den Gehörschutz finden Sie hier.

6. Reiseadapter

Affiliate Link Reiseadapter mit 3 USB Ports und Type C Jetzt shoppen 16,99 €

In vielen Ländern sehen die Steckdosen anders aus als in Deutschland – schnell wird das Laden von Elektrogeräten zum großen Problem. Um auf der sicheren Seite zu stehen, empfiehlt sich die Mitnahmen eines Reiseadapters, der in mehr als 170 Ländern (u.a. den USA, Großbritannien, Kanada, Brasilien, Argentinien, Irland, Israel, Türkei, Australien, Neuseeland, Philippinen, Fidschi, Korea, Hongkong, China, Indonesien, Botswana usw.) genutzt werden kann.

Hier bekommen Sie den Adapter.

7. Tragbare Espressomaschine

In vielen Ländern ist der Kaffee regelrecht ungenießbar – das liegt nicht an dem Kaffee selbst, sondern der Art und Weise, wie ihn die Menschen vor Ort am liebsten trinken. Damit Sie auf Ihren Lieblingskaffee im Urlaub nicht verzichten müssen, können Sie eine tragbare Espressomaschine verwenden. Sie funktioniert nur durch Druck, ganz ohne Strom, und kann überall eingesetzt werden, vorausgesetzt sie können das Wasser vorher aufheizen.

Das Produkt finden Sie hier.

8. Knitterfreie Hemdentasche

Kennen Sie das auch? Da macht man sich im Vorfeld die Mühe, alle Hemden für die bevorstehende Geschäftsreise zu bügeln – um muss vor Ort feststellen, dass die sensiblen Kleidungsstücke doch wieder zerknittert sind. Vermeiden können Sie dieses Ärgernis mit einer faltbaren Hemdtasche, die aufgrund ihrer harten Schale, ihrem doppelseitigen Design und ihrem speziell geformten Etui nicht nur die Textilien vor Falten schützt, sondern auch den Kragen.

Die Tasche finden Sie hier.

9. Ultraleichte Hängematte

Wie schmerzlich haben Sie im Urlaub schon einmal Ihr eigenes Bett vermisst? Vor allem im Campingurlaub ist der harte Boden oftmals ein Graus – vor allem für Menschen mit Rückenbeschwerden. Hier kann eine Outdoor-Hängematte von großem Nutzen sein: Ob auf Reisen, beim Trekking, zum Wandern oder am Strand: Das stabile Material ist äußerst reißfest und kann obendrein auf die Größe eines Fußballs zusammengefaltet werden – und passt somit in jedes Reisegepäck. Die Hängematte gibt es hier.

10. Faltbarer Wasserkocher

Elektronische Geräte lassen sich oft nur schwer im Gepäck verstauen. Dabei könnte man sie auf dem Campingplatz oder in den Bergen häufig gut gebrauchen. Vor allem ein Wasserkocher für warme Mahlzeiten oder Heißgetränke ist im Urlaub besonders praktisch – sofern es eine Steckdose in der Nähe gibt. In dem Fall bietet sich ein faltbarer Wasserkocher an, der mit einem Fassungsvermögen von einem halben Liter ideal für Outdoor-Aktivitäten ist. Den Wasserkocher gibt es hier.

11. Wasserdichte Tasche

Affiliate Link Unigear Dry Bag (2L/5L/10L/20L/30L/40L) Jetzt shoppen 10,99 €

Wenn Sie Ihren Urlaub auf dem Wasser verbringen – sei es in einem Boot, Kajak oder Kanu – sollten Sie insbesondere technische Geräte wie Smartphone und Kamera vor der Feuchtigkeit schützen. Hier bietet sich eine wasserdichte Tasche an, die mit einem speziellen Gurt am Boot befestigt werden kann und (je nach Größe) genügend Platz für alle Gegenstände bietet, die nicht nass werden sollen und dürfen. Die Tasche bekommen Sie hier.

12. Reisetagebuch

Affiliate Link LEORX Journal Reisetagebuch Jetzt shoppen 8,99 €

Auch wenn das Handy die meisten Impressionen des Urlaubs heutzutage festhält, so haben viele Reisende hin und wieder das Bedürfnis, ihre Erlebnisse aufzuschreiben. Dafür eignet sich ein Tagebuch mit leeren Seiten besonders gut, auf denen Sie alles festhalten können, das Sie im Urlaub bewegt hat: Bilder, Quittungen, Worte oder auch Malereien – den Möglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt. Noch Jahre später wird Sie das Reisetagebuch an den schönen Urlaub erinnern.

Das Tagebuch gibt es hier.

