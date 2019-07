Egal ob Campingurlaub oder Bergwanderung, Geschäftsreise oder Backbacking: Wenn wir unser trautes Heim verlassen, entsagen wir oftmals dem Luxus, den wir von zu Hause gewöhnt sind. Das schränkt uns im Urlaub zwar nicht ein, wird aber dennoch schmerzlich vermisst. Vor allem dann, wenn wir auf Mutter Erde schlafen, miesen Kaffee trinken oder zerknitterte Kleidung tragen müssen. Mit den richtigen Reise-Gadgets gehören diese Probleme der Vergangenheit an.

Tragbare Espressomaschine

In vielen Ländern der Welt ist der Kaffee ungenießbar: Das liegt meist nicht am Kaffee selbst, sondern der Art und Weise, wie ihn die Menschen vor Ort am liebsten trinken. Damit Sie auf Ihren Lieblingskaffee im Urlaub nicht verzichten müssen, können Sie eine tragbare Espressomaschine verwenden. Sie funktioniert nur durch Druck, ganz ohne Strom, und kann überall eingesetzt werden – vorausgesetzt, Sie können das Wasser vorher entsprechend erhitzen.

Knitterfreie Hemdentasche

Kennen Sie das auch? Da macht man sich im Vorfeld die Mühe, alle Hemden für die bevorstehende Geschäftsreise zu bügeln – um muss vor Ort feststellen, dass die sensiblen Kleidungsstücke doch wieder zerknittert sind. Vermeiden können Sie dieses Ärgernis mit einer faltbaren Hemdtasche, die aufgrund ihrer harten Schale, ihrem doppelseitigen Design und ihrem speziell geformten Etui nicht nur die Textilien vor Falten schützt, sondern auch den Kragen.

Ultraleichte Hängematte

Wie schmerzlich haben Sie im Urlaub schon einmal Ihr eigenes Bett vermisst? Vor allem im Campingurlaub ist der harte Boden oftmals ein Graus – vor allem für Menschen mit Rückenbeschwerden. Hier kann eine Outdoor-Hängematte von großem Nutzen sein: Ob auf Reisen, beim Trekking, zum Wandern oder am Strand: Das stabile Material ist äußerst reißfest und kann obendrein auf die Größe eines Fußballs zusammengefaltet werden – und passt somit in jedes Reisegepäck.

Faltbarer Wasserkocher

Elektronische Geräte lassen sich oft nur schwer im Gepäck verstauen. Dabei könnte man sie auf dem Campingplatz oder in den Bergen häufig gut gebrauchen. Vor allem ein Wasserkocher für warme Mahlzeiten oder Heißgetränke ist im Urlaub besonders praktisch – sofern es eine Steckdose in der Nähe gibt. In dem Fall bietet sich ein faltbarer Wasserkocher an, der mit einem Fassungsvermögen von einem halben Liter ideal für Outdoor-Aktivitäten ist.

Wasserdichte Tasche

Wenn Sie Ihren Urlaub auf dem Wasser verbringen – sei es in einem Boot, Kajak oder Kanu – sollten Sie insbesondere technische Geräte wie Smartphone und Kamera vor der Feuchtigkeit schützen. Hier bietet sich eine wasserdichte Tasche an, die mit einem speziellen Gurt am Boot befestigt werden kann und (je nach Größe) genügend Platz für alle Gegenstände bietet, die nicht nass werden sollen und dürfen.

