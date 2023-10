Tartu, Estland

Viele zieht es bei einem Besuch von Estland nach Tallinn, doch das interkulturelle Zentrum des Landes liegt in Tartu. 2024 wird sie Kulturhauptstadt Europas sein. Die Ursprünge der Stadt gehen bis ins 5. Jahrhundert zurück – hölzerne Befestigungen standen dort, wo heute die Universität Tartu ist. Da sich eher weniger Tourist:innen nach Tartu verirren, ist es dort noch recht günstig. Auf Kulturfans wartet das estnische Nationalmuseum und das Tartu Kunstmuseum. Auf dem bewaldeten Toomemägi (Domhügel) findet sich immer ein ruhiges Plätzchen zum Verweilen. Im Botanischen Garten können Reisende rund 6500 Pflanzen entdecken. Der Fluss Emajõgi teilt die Stadt in zwei Hälften – an warmen Sommertagen kann man es sich an den Badestellen gemütlich machen. Die beste Reisezeit liegt zwischen Juni und August. Mehr