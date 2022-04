Urlaub an Ostern war in der vergangenen beiden Pandemie-Jahren kaum denkbar. Die Regierungen zahlreicher Länden hatten harte Lockdowns und strikte Regeln für die Einreise und das öffentliche Leben verhängt. Nun fallen – ähnlich wie in Deutschland – vielerorts die Corona-Maßnahmen. In Urlaubsländern gibt es kaum noch Einschränkungen für Touristen.

Für die Osterferien können Reisende deshalb mit einer vergleichsweise entspannten Corona-Situation in den besonders beliebten Ferienländern rechnen. Bei der Einreise gelten inzwischen eher geringe Hürden und meist herrscht nur noch eine FFP2-Maskenpflicht. In der Fotostrecke können Sie die einzelnen Beschränkungen und Einreiseregelungen in den jeweiligen Urlaubszielen nachlesen.