von Rebecca Häfner Der 67-jährige Martin Näf hat schon unzählige Länder bereist. Meist ist er allein unterwegs, bucht weder Unterkunft noch Zugticket im Voraus. Näf ist blind und sitzt seit rund zehn Jahren im Rollstuhl. Wie er seine Reisen plant und neue Orte entdeckt.

Der Schweizer Martin Näf liebt das Reisen. Der 67-jährige Pädagoge hat schon viele Teile der Welt bereist und dabei Länder kennengelernt, die vielen Menschen zu gefährlich sind. Näf schreckt das nicht ab. Seine Reisen haben ihn unter anderem auf dem Landweg via Türkei, Iran, und Pakistan nach Indien und ein anderes Mal via Marokko, Mauretanien, Mali und Burkina Faso in den Kongo gebracht. Näf ist seit seinem zwölften Lebensjahr blind und seit rund zehn Jahren nach einem Schlaganfall auf einen Rollstuhl angewiesen. Im Gespräch mit dem stern erzählt er, was für ihn am Reisen besonders wichtig ist.