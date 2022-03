Reisen für Genießer Briten können es doch: lecker kochen!

Ob Fisch in Dorset, Knoblauchpartys auf der Isle of Wright oder Straßen, die sich in eine 300 Meter lange Picknick-Strecke verwandeln. Wer in England Urlaub macht, sollte eines dieser Food-Festivals in den Reiseplan aufnehmen.