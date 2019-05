Immer wieder fährt Beat Schweizer in den äußersten Norden Russlands. Die Thematik der Isolation beschäftigt den Fotografen seit vielen Jahren. Wie lebt es sich in den polarnahsten Städten und Siedlungen dieser Welt? Und was hält die Menschen trotz scheinbar widriger Bedingungen dort?

Um Antworten zu finden, besuchte er drei Orte am Rande der Welt: Die Großstadt Norilsk, die Stadt der Superlative: Die Minenstadt ist nicht nur die nördlichste Großstadt, sondern auch die am meisten verschmutzte. Mit ihren gut bezahlten Arbeitsplätzen bietet sie aber ihren 175.000 Einwohnern wenigstens die Aussicht auf Wohlstand.

Leben in einer Siedlung am Polarkreis

Dagegen finden im Dörfchen Dikson nur mehr wenige hundert Menschen ein Auskommen. Die Siedlung, die an 82 Tagen im Jahr in der Polarnacht versinkt, galt in der Sowjetzeit als die nördlichste Ortschaft der Welt. Nach dem Stand der letzten Volkszählung von 2010 leben hier nur 676 Einwohner.

Das Dorf Teriberka, die dritte Station auf der Reise von Schweizer, liegt an der nördlichen Küste der Halbinsel Kola. Der Fischfang bescherte dem Örtchen in den 1930er-Jahren einen kleinen Aufschwung. Doch seit den 60er-Jahren hat die Küstenfischerei an Bedeutung verloren. Inzwischen leben nicht einmal 1000 Menschen in dem Dorf.

Was Schweizer auf seiner Reise erlebte, hielt er in seinem neuen Buch "Mikhailovna Called" fest - in Bild un Schrift.

Der Fotograf Beat Schweizer

Beat Schweizer wurde 1982 in Bern, Schweiz, geboren und ist dort aufgewachsen. Nach einigen Gelegenheitsjobs wurde er vom staatlichen Archäologischen Dienst eingestellt und kam durch diesen in Kontakt mit der Fotografie. 2003 begann er eine Ausbildung zum Fotografen und erhielt 2007 seinen Abschluss. Er fokussiert sich auf redaktionelle und kommerzielle Fotografie, aber verfolgt währenddessen auch seine persönlichen Projekte, die ihn in den Kosovo, die Ukraine, Russland und viele weitere Länder führen. Seine Arbeit wurde in der Schweiz, Frankreich und Großbritannien ausgestellt.