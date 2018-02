Die Billigfluggesellschaft Ryanair hat seine Anzahl an Flugzeugen am Flughafen Frankfurt Hahn von fünf auf vier Maschinen reduziert. Gründe dafür seien eine sinkende Nachfrage sowie die "schwache wirtschaftliche Leistung" des kleinen Flughafens in Rheinland-Pfalz. Was bedeutet das für den Flugverkehr?