Lassen Sie mich durch, ich muss ins Wasser: Capriccioli und Cala Petra Ruja

Wer mit dem Flugzeug in Olbia landet und seinen ersten Traumstrand nicht abwarten kann, fährt mit dem Auto vom Flughafen Richtung Norden nach Capriccioli an den gleichnamigen Südstrand. Die Route führt entlang der Costa Smeralda, die Küste der "Reichen und Schönen". Villen, teure Autos und Yachten. Von der Küstenstraße SP11 zweigen Wegen zu mehreren Stränden ab. Zum Beispiel zur Spiaggia di Razza di Junco mit ihrem netten Strand-Restaurant und etwas weiter nördlich Cala Petra Ruja. Die Kehrseite der guten Erreichbarkeit der kleinen Buchten: In der Hauptsaison wird es hier sehr schnell sehr voll.

Mehr