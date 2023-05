von Katharina Grimm Spätestens in den Abendstunden kriechen Schnecken gen Salat- und Stockrosenbeet. Eine Garten-Expertin gibt Tipps, wie sich die hungrigen Tierchen stoppen lassen.

Nach einem ordentlichen Regenschauer legte ich mich am Abend auf die Lauer - und musste nicht lange warten. Plötzlich sah ich sie überall: Auf dem Weg, in den Beeten und Rabatten stürzten sich schleimige, rotbraune Monster auf die jungen Triebe. Lupinen, Salat, Stockrosen, sogar das Grün der Kartoffelpflanzen war nicht mehr sicher. Mit Handschuhen und Eimer bewaffnet, tat ich das, was naturnahe Gärtner empfehlen: Ich sammelte die Nacktschnecken ein. Nach zwei Stunden hatte ich rund 400 Tiere zusammen.