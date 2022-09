Sehen Sie im Video: Schockierendes Passagier-Video – Flugzeug-Fensterscheibe platzt bei Landeanflug.

























Großer Schock: Bei einem Flug von Warschau nach New York platzt die Scheibe eines Fensters.





Im Landeanflug auf den John F. Kennedy-Flughafen kommt es zu einem Zwischenfall, den ein Passagier auf Video festhält.





Passagiere verlassen fluchtartig ihre Sitzplätze. Der Grund: Bei einem Fenster im Flugzeug haben sich deutliche Risse gebildet.





Daraufhin kommt ein Flugbegleiter, um nach dem Rechten zu sehen.





Doch die Passagiere des Fluges der polnischen Airline LOT sind weiterhin nervös – bis eine Sicherheitsdurchsage kommt: „Meine Damen und Herren, bitte setzen Sie sich hin und schnallen sie sich an.“





Daraufhin kehrt wieder Ruhe ein – und das Flugzeug landet wenig später sicher am Zielflughafen.





Doch die Aufregung rund um das Fenster war unbegründet: Ein Flugzeugfenster besteht aus drei Scheiben. Lediglich die äußerste ist der Druck-Belastung ausgesetzt.





Mit ein wenig Abstand kommt die zweite. In dieser befindet sich ein kleines Loch, was auch für Passagiere sichtbar ist. Dieses Loch dient als Entlüftungsventil, damit der Druck zwischen den Scheiben im Gleichgewicht bleibt. So sorgt es dafür, dass die Scheiben bei steigender Höhe und Druckunterschied nicht zerbrechen.





Geht die Scheibe an der Seite des Passagiers kaputt, droht keine Gefahr. Sie dient lediglich dazu die mittlere Scheibe vor einer Beschädigung zu schützen.

