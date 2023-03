Mittwoch, 1. März 2023: "Außergewöhnlicher" Schneefall überrascht Mallorca-Urlauber

Dicke Schneeschichten auf der Ferieninsel Mallorca und eisige Temperaturen von bis zu minus 16 Grad im Landesinneren: Der Sturm "Juliette" hat Spanien am Dienstag in den tiefsten Winter zurückversetzt. In einigen Orten im Norden Mallorcas sei die Schneedecke innerhalb von 24 Stunden auf mehr als einen Meter gewachsen, erklärte ein Sprecher der nationalen Wetterbehörde Aemet. Er sprach von "außergewöhnlichen" Schneefällen.

Die für ihr mildes Klima bekannten und bei europäischen Touristen beliebten balearischen Inseln sind von dem Wintereinbruch besonders betroffen. Auf der größten Insel Mallorca wurden nach Angaben von Aemet auch starke Niederschläge sowie heftige Windböen verzeichnet, die eine Geschwindigkeit von 117 Stundenkilometern erreichten.

