Schlechte Nachrichten für Kunden von British Airways: Die Fluggesellschaft streicht auch die Anzahl ihrer Flugverbindungen im Winterflugplan 2022/23 aufgrund von Personalengpässen zusammen.

Die Fluggesellschaft British Airways wird bis Ende März 10.000 weitere Kurzstreckenflüge ab dem Londoner Flughafen Heathrow streichen. Für den Winterflugplan werde sie die Zahl der Hin- und Rückflüge von London Heathrow auf täglich 290 Hin- und Rückflüge kürzen, teilte die Airline am mit. Davon betroffene Passagiere würden auf andere Flüge umgebucht oder erhielten eine Rückerstattung.

Hintergrund ist, dass der Londoner Flughafen wegen Fachkräftemangels die Zahl der täglich abzufertigenden Passagiere bis Ende Oktober auf 100.000 begrenzt hat - rund 4000 weniger als vorher für die Sommersaison angesetzt. Der Flughafen forderte die Airlines zudem auf, Neubuchungen zu reduzieren.

In ganz Europa fehlt es derzeit an Personal an den Flughäfen. Es kommt daher zu Annullierungen und langen Wartezeiten bei der Abfertigung. British Airways musste nach eigenen Angaben 13 Prozent ihres Sommerangebots streichen. Beim Winterangebot sind es demnach acht Prozent.