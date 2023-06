von Leonie Zimmermann Malle ist nur einmal im Jahr? Das denken sich viele Menschen und buchen ihren Sommerurlaub dort. Dadurch steigen an beliebten Orten auch die Preise. Dabei gibt es günstige Alternativen.

Ganz egal, ob an der italienischen Adriaküste, auf Mallorca oder in den skandinavischen Städten – schon zu Beginn der Sommersaison zeigt sich, dass der Massentourismus längst zurück ist. Rund um die bekannten Sehenswürdigkeiten und die schönsten Naturspots der etablierten Urlaubsorte in ganz Europa tummeln sich Touristenscharen. Das sorgt nicht nur gelegentlich für Stress, sondern führt auch zu steigenden Preisen an Orten, wo alle sind.

Grund genug für viele Urlauber, sich nach Alternativen zu den allseits bekannten Klassikern umzuschauen. Laut einer aktuellen Studie des Reiseportals "Skyscanner" sind 58 Prozent der Deutschen bereit, ihr bevorzugten Reiseziele gegen eine unterschätzte Alternative einzutauschen, wenn sie dadurch Geld sparen würden.

Und da 38 Prozent der Befragten noch nicht wissen, wo es in diesem Sommer hingehen soll, hat das Portal basierend auf den 20 beliebtesten Destinationen in den Suchanfragen für den Sommer 2022 günstigere Urlaubsziele für Juli und August 2023 rausgesucht. Vor allem bei vier Alternativen können Touristen eine Menge Geld sparen.

Bewährte Reiseziele und ihre günstigeren Alternativen

Asturien statt Fuerteventura

Asturien liegt an der Nordküste des spanischen Festlands und zählt trotz seiner Traumstrände und der abwechslungsreichen Natur der sogenannten "Grünen Küste" noch nicht zu den stark besuchten Regionen Spaniens. Hier können Urlauber also noch menschenleere Strände erleben und an der Küste entlang wandern – und das deutlich preiswerter, als bei einer Reise nach Fuerteventura. Auf die beliebte Insel kommen Urlauber im Juli und August von Düsseldorf aus für 230 Euro, Hin- und Rückflug ins unbekanntere Asturien kosten 80 Euro.

Vilnius statt Rom

"Das Rom des Ostens" – das sagen Einheimische gerne über die litauische Stadt Vilnius. Warum also nicht statt ins echte Rom einmal das noch sehr unbekannte Ebenbild der italienischen Kulturhauptstadt besuchen? Als eine der ältesten historischen Altstädte Europas gibt es dort zahlreiche Gebäude und Sehenswürdigkeiten, die es zu entdecken gilt. Und ganz nebenbei gehören die baltischen Staaten zu den günstigsten Reiseländern des Kontinents. Das zeigen auch die Flugpreise: Hin- und Rückflug von Berlin nach Rom kosten 105 Euro, nach Vilnius kommen Passagiere schon für 55 Euro.

Saranda statt Korfu

Albanien mausert sich langsam aber sicher zu einem echten Geheimtipp, wenn es um einen ruhigen und naturreichen Urlaub innerhalb Europas geht, der auch noch überaus bezahlbar ist. Wer über eine Reise auf die griechische Urlaubsinsel Korfu nachdenkt, sollte sich deshalb überlegen, ob er nicht mit der Fähre von dort aus nach Saranda überfahren möchte. Die albanische Küstenstadt ist der perfekte Ausgangspunkt, um die Riviera zu erkunden. Im Vergleich zu Korfu sparen Urlauber dort an Unterkunft, Essen und Aktivitäten. Der Hin- und Rückflug von Hamburg nach Korfu kostet im Juli 190 Euro, die Fähre nach Saranda 20 Euro.

Chioggia statt Venedig

Wer sparen möchte, muss in Italien gar nicht weit fahren. Chioggia befindet sich am südlichen Ende der Lagune von Venedig und ist Allgemeinhin auch als "kleines Venedig" bekannt. Das liegt vor allem daran, dass das kleine Städtchen auch den Charme Venedigs bietet, mit den Brücken, den Kanälen und den engen Gassen – nur dabei eben nicht ansatzweise so überlaufen ist, wie seine große Schwester. Kein Wunder, dass die Lebenshaltungskosten und die Unterkünfte dort auch um einiges preiswerter sind. Der Hin- und Rückflug von Hamburg nach Venedig kostet 230 Euro im Sommer – vom Airport aus fährt man noch 60 Kilometer bis nach Chioggia.

Basis der Datenanalyse sind die Suchergebnisse auf dem Portal für die jeweiligen Reiseziele am 21. Juni 2023. Die Preise können sich ändern. Für die Studie hat das Portal außerdem 1000 Menschen zu ihren Reiseplänen befragt und Suchanfragen von Januar bis Juni 2023 analysiert.

Quelle: Skyscanner