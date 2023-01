Dienstag, 3. Januar 2023: Dubai senkt Alkoholsteuer von 30 auf fünf Prozent

Dubai will attraktiver für Touristen werden. Deshalb hat sich das Land in den Vereinigten Arabischen Emiraten dazu entschieden, die Alkoholsteuer von 30 auf nunmehr fünf Prozent zu senken. Am Montag teilten die größten Einzelhändler Dubais die Senkung und den Wegfall der bisherigen Lizenzgebühr für alkoholhaltige Getränke auf Sozialen Plattformen mit. Die Änderungen gelten demnach erstmal für ein Jahr.

