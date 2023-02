Reise-News Schluss mit lustig: Amsterdam will Touristen aus Coffeeshops verbannen – und schränkt Alkoholverkauf ein

Eine entspannte Coffeeshop-Tour durch Amsterdam wird für Touristen in Zukunft schwerer werden. Die Bürgermeisterin sagt dem Partytourismus den Kampf an. Diese und weitere Meldungen in den Reise-News.