Mehr Platz im Flieger? Dafür würden nicht nur große Menschen viel geben. Was die wenigsten wissen: Mehr Platz können sich Fluggäste ganz einfach selbst verschaffen. An der Armlehne des Gangplatzes befindet sich meistens in Nähe des Gelenks ein "geheimer" Knopf. Wer diesen gedrückt hält, wird merken, dass sich die Armlehne sehr wohl verstellen und sogar ganz nach oben klappen lässt. Ursprünglich wurde der Knopf eingeführt, um es Menschen mit körperlicher Behinderung zu erleichtern Platz zu nehmen sowie die Säuberung der Sitzreihen nach dem Flug einfacher zu gestalten. Aus Sicherheitsgründen gilt aber auch hier: Während Start, Landung und Turbulenzen muss die Armlehne in ihre Ausgangssituation zurück. Und: Der Knopf ist nicht serienmäßig in allen Flugzeugen vorhanden.

Gefunden wurde der "versteckte" Schalter aber schon in Maschinen von British Airways, American Airlines, Ryanair und Lufthansa.