Wer öfter in einem Hotel übernachtet, kennt sie… In den meisten Hotelzimmern liegt am Bettende eine kleine, schmale Überdecke. Doch welchen Nutzen hat der sogenannte Bettschal? Eines vorweg: Nur aus Deko-Zwecken liegt der Überzug nicht da. Wie „Best Western Hotels & Resorts“ erklärt, hat das Tuch einen Sinn. Denn der Bettschal dient der Hygiene und dem Schutz der Bettwäsche. „Gäste setzen sich beispielsweise in ihrer Tageskleidung gerne ans Bettende oder legen darauf ihre Jacke, Handtasche, Schlüssel oder andere Dinge ab. Ein Plaid am Fußende verhindert dann den direkten Kontakt zum frischen Bett“, erläutert eine Sprecherin der Hotelgruppe. Außerdem rutschen Wertgegenstände wie Schlüssel und Smartphones durch den Schal nicht so leicht zwischen Decken und Matratzen.

