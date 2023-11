Freitag, 10. November 2023: Dänemark plant Passagierzuschlag für Vielflieger

Steuerminister Jeppe Bruus bekannt gegeben hat. Demnach soll der Zuschlag pro Flugreise zunächst 70 Kronen (9,40 Euro) betragen. Die volle Höhe der Abgabe soll schließlich in 2030 erreicht werden. Außerdem sei geplant, dass sich der Gesamtbetrag der Passagiersteuer auch nach der Strecke des Fluges richten wird. Das heißt, wer weiter fliegt, zahlt mehr. So könnten für Langstreckenflüge nach Asien oder Australien dann mehr als 50 Euro anfallen. Auch in Deutschland gibt es entsprechende Aufschläge, die aber meist durch die Fluggesellschaften beglichen werden und deshalb bereits im Ticketpreis enthalten sind.

