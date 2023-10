Brückentage 2024: Wie Sie Ihren Urlaub im nächsten Jahr verdoppeln können

von Leonie Zimmermann Arbeitnehmer in Deutschland haben zwischen 20 und 30 Tage Urlaubsanspruch im Jahr. Oft sind die schneller verplant, als man gucken kann. Zum Glück gibt es Brückentage, mit denen man die freien Tage beinahe verdoppeln kann.

Der Urlaub ist für viele Menschen die schönste Zeit des Jahres. Nur leider ist diese Zeit vor allem für Arbeitnehmer stark begrenzt. Wer in Deutschland in Vollzeit arbeitet, hat in der Regel einen Urlaubsanspruch von mindestens 20 Tagen im Jahr, manche Arbeitgeber geben ihren Mitarbeitern bis zu 30 Tage Urlaub jährlich. Das sind vier bis sechs Wochen, die uns für unsere Urlaubsplanung zur Verfügung stehen.

Wer früh dran ist und gut plant, kann seine Urlaubszeit allerdings beinahe verdoppeln. Durch eine geschickte Nutzung der Brückentage im nächsten Jahr kann man so aus seinen Urlaubstagen das Maximum herausholen. Und 2024 ist ein gutes Jahr dafür, denn die Feiertage liegen günstig. So starten wir etwa mit einem freien Montag ins neue Jahr, denn Neujahr fällt diesmal auf den Wochenanfang. Wer zwischen den Jahren also Urlaub nimmt, kann so mit den Weihnachtsfeiertagen und Silvester ganze zehn Tage herausholen.

Brückentage 2024: Viel Freude im Frühjahr

Im März können sich vor allem die Bewohner Berlins und Mecklenburg-Vorpommerns freuen, denn sie können mit dem Frauentag am 8. März ihr Wochenende um einen freien Freitag verlängern. Und auch die Osterfeiertage fallen in 2024 in den März. Am 29. März ist Karfreitag, der ebenfalls wie der Ostermontag (1. April) in allen Bundesländern arbeitsfrei ist. Wie jedes Jahr eignet sich Ostern perfekt dafür, mit acht Urlaubstagen ganze 16 freie Tage zu bekommen.

Vor allem im Mai können sich Reisefans auf viele Möglichkeiten freuen, ihre Freizeit zu verlängern. Der Monat startet landesweit mit dem Tag der Arbeit (1. Mai), der in diesem Jahr auf einen Mittwoch fällt. Wer sich zwei Tage davor oder danach freinimmt, der kann für fünf Tage in die Sonne fliegen. Vier Tage Urlaub bekommt, wer nach Christi Himmelfahrt (9. Mai) den Freitag dranhängt. Wem das nicht reicht, der kann noch einen Draufsetzen und von Christi Himmelfahrt bis zum darauffolgenden Pfingstwochenende (hier ist der Montag frei), Urlaub nehmen. In diesem Fall hat man mit sechs Urlaubstagen am Ende 12 freie Tage gewonnen.

Wer in Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz oder dem Saarland lebt, der kann im Mai sogar aus acht Urlaubstagen 16 freie Tage machen. In diesen Bundesländern wird am 30. Fronleichnam als Feiertag begangen, direkt in der Woche nach Pfingsten. Wer also in jeder der beiden Wochen vier Urlaubstage nimmt, hat mehr als zwei Wochen Zeit, die Welt zu entdecken oder einfach mal auszuspannen.

Urlaubsplanung: Die Weihnachtsfeiertage richtig nutzen

Während der Sommer wie üblich – abgesehen von einzelnen Ausnahmen wie Maria Himmelfahrt (15. August) das in Bayern und im Saarland als Feiertag gilt – recht undankbar ist, wenn es um Brückentage geht, bietet der Herbst wieder mehr Möglichkeiten, den Urlaub zu verlängern. Im Oktober feiern wir in ganz Deutschland den Tag der Deutschen Einheit (3. Oktober) – dieser fällt genauso wie der in neun Bundesländern gefeierte Reformationstag (31. Oktober) im Jahr 2024 auf einen Donnerstag. Mit einem Urlaubstag am Freitag hat man also auch hier wieder vier freie Tage zur Verfügung.

In einigen Bundesländern bietet auch der November einige Feiertage, die zu einem verlängerten Urlaub einladen. So ist am 1. November in Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz sowie im Saarland arbeitsfrei wegen Allerheiligen. In diesem Jahr verlängert sich dadurch das Wochenende, da der Feiertag auf einen Freitag fällt. In Sachsen hingegen ist am Buß- und Bettag frei – und der findet jedes Jahr an einem Mittwoch statt, in 2024 am 20. November. Indem Arbeitnehmer für die zwei Tage vorher oder nachher ihren Urlaubszettel einreichen, können sie also fünf freie Tage einplanen. Wer alle vier Tage nimmt, kann sich sogar eine neuntägige Auszeit ermöglichen.

Auch die Weihnachtsfeiertage liegen im Jahr 2024 optimal. Heiligabend findet am Dienstag statt, die arbeitsfreien Feiertage liegen also auf Mittwoch und Donnerstag. Mit nur fünf Urlaubstagen kann man also die besinnliche Zeit des Jahres ganze 12 Tage lang genießen, ohne einen Gedanken an die Arbeit richten zu müssen. Hier gilt allerdings, wie bei allen anderen Brückentagen auch: Schnell sein lohnt sich, denn die Brückentage sind bekanntermaßen die beliebtesten Urlaubstage.

Brückentage 2024: Die bundesweiten Feiertage im Überblick

Neujahr: 1. Januar 2024 (Montag)

Karfreitag: 29. März 2024 (Freitag)

Ostermontag: 1. April 2024 (Montag)

Tag der Arbeit: 1. Mai 2024 (Mittwoch)

Christi Himmelfahrt: 9. Mai 2024 (Donnerstag)

Pfingstsonntag: 19. Mai 2024 (Sonntag)

Pfingstmontag: 20. Mai 2024 (Montag)

Tag der Deutschen Einheit: 3. Oktober 2024 (Donnerstag)

1. Weihnachtsfeiertag: 25. Dezember 2024 (Mittwoch)

2. Weihnachtsfeiertag: 26. Dezember 2024 (Donnerstag)