Germania bietet ab dem 30. Mai 2019 Verbindungen von Düsseldorf nach Albanien an. Zweimal in der Woche geht es dann in die Hauptstadt Tirana, teilt die Fluggesellschaft mit. Hinzu kommen ab Sommer 2019 weitere Verbindungen von Zürich in die albanische Hauptstadt, die etwa 30 Kilometer von der Adria-Küste entfernt im Landesinneren liegt. Zudem bietet Germania im Sommerflugplan Verbindungen von Düsseldorf nach Paphos auf Zypern, auf die kanarische Insel La Palma, die griechische Insel Samos und zu zahlreichen Zielen in der Türkei an.

Tuifly fliegt im Sommer 2019 nach Zypern

Die Fluggesellschaft Tuifly wird im Sommer 2019 Urlaubsflüge nach Zypern anbieten. Vom 2. Mai 2019 an sollen Maschinen des Unternehmens von Frankfurt und Düsseldorf aus jeweils zweimal pro Woche nach Larnaka abheben, wie die Airline mitteilt. Flugtage sind jeweils Dienstag und Donnerstag.

Lufthansa mit neuen Sommerzielen

Lufthansa wird 2019 neue Ferienziele von seinen Drehkreuzen München und Frankfurt aus ansteuern. Ab 12. April wird dreimal wöchentlich Alicante an der spanischen Costa Blanca ab München bedient, teilt das Unternehmen mit. Ebenfalls von dort aus geht es ab 25. Mai immer samstags ins französische Biarritz sowie ins kroatische Rijeka und ab 26. Mai stets sonntags ins italienische Rimini. Ab 13. April fliegt jeden Samstag eine Maschine außerdem nach Tivat in Montenegro.

Dieses Ziel bedient die Fluggesellschaft künftig auch von Frankfurt aus - und zwar ab 14. April immer sonntags. Außerdem fliegt Lufthansa von diesem deutschen Drehkreuz aus ab 13. April jeden Samstag ins griechische Heraklion und ab 14. April sonntags nach Bodrum in der Türkei.

Flughafen Memmingen im Herbst 2019 für zwei Wochen geschlossen

Der Flughafen Memmingen stellt im Herbst 2019 für zwei Wochen den Flugbetrieb ein. Grund dafür sind Ausbauarbeiten, die vom 17. bis 30. September durchgeführt werden, teilt der Allgäu Airport mit. In dieser Zeit soll die Start- und Landebahn von 30 auf 45 Meter verbreitert werden. Außerdem soll unter anderem das Landesystem erneuert, die Gepäckhalle erweitert und Vorfeldflächen vergrößert werden. Die gesamten Ausbauarbeiten sind voraussichtlich 2020 abgeschlossen.

Nonstop von München nach Sao Paulo ab Ende Juni

Latam Airlines nimmt die geplante neue Verbindung von München nach Sao Paulo am 26. Juni 2019 auf. Die Nonstopflüge zwischen Bayern und Brasilien starten viermal wöchentlich, wie die Fluggesellschaft mitteilt. Bislang fliegt die südamerikanische Latam mit Sitz in Chile in Deutschland nur Frankfurt an.

United nimmt Strecke von Frankfurt nach Denver auf

United Airlines nimmt Anfang Mai 2019 eine neue Nonstop-Verbindung von Frankfurt nach Denver auf. Die Flüge in den US-Bundesstaat Colorado sollen täglich starten, teilt United mit. Die US-amerikanische Fluggesellschaft fliegt von Frankfurt bereits nach Chicago, Houston, New York (Newark), San Francisco und Washington-Dulles. Über das United-Drehkreuz Denver erreichen Urlauber und Geschäftsreisende weitere Ziele in den USA.