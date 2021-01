2020 war für die Luftfahrt ein Ausnahmejahr, in jeglicher Beziehung: "Trotz drastisch reduziertem Flugaufkommen starben 2020 im internationalen Luftverkehr 318 Menschen", heißt es im neusten Sicherheits-Ranking, das das Luftfahrtmagazin "Aero International" in der Februar-Ausgabe veröffentlicht hat. "Dennoch ist das Fliegen keineswegs unsicherer geworden."

Zwei Unglücke dominieren die Statistik

Die jährlich vom Flugunfallbüro Jet Airliner Crash Data Evaluation Centre (Jacdec) vorgenommene Auswertung begründet den Anstieg der Unfalltoten durch zwei Flugzeugkatastrophen: In der zweiten Kalenderwoche 2020 wurde eine Boeing 737-800 der FluggesellschaftUkraine International nach dem Start in Teheran irrtümlich von einer Luftabwehrrakete abgeschossen. 176 Personen an Bord kamen ums Leben. Damit stiegen die Opferzahlen bereits auf zwei Drittel des Vorjahresniveaus.

Der zweite große Crash ereignete sich am 22. Mai 2020, als ein Airbus A320 von Pakistan International Airlines im Landeanflug auf Karatschi in ein Wohngebiet stürzte und 97 Personen an Bord und eine am Boden starben.

Damit gab es "92,1 Prozent aller Todesopfer im kommerziellen Luftverkehr des letzten Jahres in der Region Mittlerer Osten", sagt Jan-Arwed Richter von Jacdec. Dagegen ereigneten sich in Südamerika, Russland und den GUS-Staaten keine Zwischenfälle mit Todesopfern. In Europa und der Region Asien-Pazifik vermerkt die Statistik jeweils drei Todesopfer. In Nordamerika kam 2020 nur ein einziger Mensch bei einem Fracht-Zubringerflug ums Leben.

Die Unfallhistorie des Flugunfallbüro Jacdec basiert auf 17.000 Zwischenfällen und Unfällen in den vergangenen 30 Jahren. Dabei sinkt der Einfluss eines derartigen Ereignisses auf die Bewertung umso mehr, je länger es zurückliegt. Das belohnt Fluglinien mit jahrelang unfallfreiem Flugbetrieb.

Lufthansa: Platz 57

Für Airlines aus den deutschsprachigen Ländern reichte es bestenfalls für einen Platz im Mittelfeld. Am besten schnitt die Eurowings mit Platz 28 von 100 Airlines im Ranking ab (Vorjahr: Platz 24). Condor verbesserte sich auf Platz 49. Swiss landete auf Platz 54, die Lufthansa fast unverändert auf Platz 57 und Austrian Airlines auf Rang 62 - im Vorjahr noch auf Platz 65. Die Top 10 finden Sie in der Fotostrecke oben.

"Das Linienflugzeug bleibt trotz aller tragischen Unglücke nach wie vor das unangefochten sicherste Fortbewegungsmittel der Welt", lautet das Fazit des Sicherheits-Ranking von Jan-Arwed Richter für das Jahr 2020.

Quellen: Jacdec, "Aero International"

