Normalerweise betreten Passagiere mit Bordkarten für Flüge nach Bangkok, New York oder Mauritius die Boeing 777-200 der Austrian Airlines. An diesem Samstag gab die Fluggesellschaft mit Sitz am Flughafen Wien-Schwechat ungewöhnliche Bordkarten aus: "B 777 Impfung" lautete das Reiseziel.

"Herzlich willkommen an Bord von Austrian Airlines. Danke, dass Sie sich für einen Impftermin in unserer Boeing 777 entschieden haben und damit einen wichtigen Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie leisten", lautete die Ansage. "Die berechnete Flugzeit dauert nur wenige Minuten. Die Austrian Airlines, Flughafen Wien und Rotes Kreuz Niederösterreich Crew wünschen einen angenehmen Aufenthalt an Bord."

Ausgerechnet einen Tag, bevor Österriech den landesweiten Lockdown für Ungeimpfte beschlossen hat, fanden sich zwischen 9 und 15 Uhr bis zu 300 Impfwillige ein, die sich an Bord der Maschine entweder die Erst-, Zweit- oder Booster-Impfung holen wollten. Eine Anmeldung war nicht erforderlich. Der Check-in zum Impftermin erfolgte in der Besucherwelt des Flughafen Wien. Dann ging es per Shuttle-Bus zum Flugzeug mit dem Kürzel OE-LPF.

300 Dosen Impfstoff

An Bord impfte Personal des Roten Kreuzes Niederösterreich die "Fluggäste". Für die öffentliche Aktion standen 300 Dosen des Impfstoffes von Biontech-Pfizer zur Verfügung.

"Nur mit der Impfung werden wir diese Pandemie in den Griff bekommen", sagte Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG. "Auch wir wollen unseren Teil dazu beitragen, eine hohe Durchimpfungsrate zu erreichen und diese Krise hinter uns zu lassen."

Um die Impfmotivation ein Stück weit anzukurbeln, verloste die Heimatairline unter den Teilnehmenden der Impfaktion einen Flug für zwei Personen nach New York City. Die Ziehung soll am Montag erfolgen.

