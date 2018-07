Mehr 20 Millionen Fluggäste aus 160 Ländern haben entschieden. Unter 335 Fluglinien haben Passagiere die World Airline Awards 2018 gewählt. Wir stellen die Top Airlines vor, die durch Skytrax ermittelt wurden. Das auf Verbraucherthemen spezialisierte Unternehmen führt die Umfragen seit 1999 durch. Platz 12: Swiss International Air Lines Die Schweizer Fluglinie hat sich um zwei Plätze verbessert. Platz 11: Qantas Airlines Ebenfalls einen Sprung nach oben macht die Airline mit dem Känguru am Leitwerk. Platz 10: Thai Airways Gleichzeitig hat Thai Airways den Titel "World's Best Economy Class" erhalten. Platz 9: Garuda Indonesia Die Airline aus Jakarta darf sich auch mit der Auszeichnung "World's Best Cabin Crew" schmücken. Platz 8: Hainan Airlines Im Vorjahr lag die chinesische Airline noch auf Rang 9. Platz 7: Lufthansa Die Kranich-Airline hat sich so gut wie 2017 platziert. Sie gilt auch als "Best Airline in Europe". Platz 6: Cathay Pacific Airways Die Airline aus Hongkong fliegt auch nach Düsseldorf und Frankfurt. Platz 5: Eva Air Diese Fluglinie unterhält ihr Drehkreuz in Taipeh auf Taiwan. Platz 4: Emirates Erneut wurde die Airline aus Dubai für das beste Inflight Entertainment ausgezeichnet. Platz 3: All Nippon Airways Zum Streckennetz der größten Fluglinie Japans gehören 80 internationale Routen. Platz 2: Qatar Airways Der Vorjahrssieger aus Doha hat einen Platz eingebüßt. Platz 1: Singapore Airlines In diesem Jahr steht die Airline wieder auf dem Siegertreppchen - und darf sich laut Skytrax "World's Best Airline 2018" nennen. Die Umfrage dauerte mehrere Monate. Die Teilnehmer bewerteten pro Airline 41 Unterkategorien. Die Auszeichnungen von Skytrax geben Antworten auf Fragen wie: Welche Airline punktet mit leckerem Essen, gutem Service und komfortablen Sitzen? So können Passagiere die Airline mit den Kriterien wählen, die für sie am wichtigsten sind.