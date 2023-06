Reise

Florenz will Kurzzeitvermietung in der historischen Innenstadt verbieten

Um die Wohnungsnot zu minimieren, will Florenz die Vermietung von Ferienwohnungen in der Innenstadt verbieten. Diese und weitere Meldungen in den Reise-News.

Freitag, 2. Juni 2023: Florenz will Kurzzeitvermietung in der Innenstadt verbieten Im Kampf gegen Wohnungsnot, hohe Mietpreise und die Überbelegung durch Touristen will die italienische Stadt Florenz die Kurzzeitvermietung von Wohnungen in ihrer historischen Innenstadt verbieten. Die Stadt wolle mit neuen Regeln gegen die "unkontrollierte Ausbreitung von Kurzzeitvermietungen" vorgehen, kündigte Florenz' Bürgermeister, Dario Nardella, am Donnerstag an. Er wolle so das Stadtzentrum vor dem "Problem der Überbelegung von Wohnungen durch Touristen" schützen. Die Regelung soll nicht rückwirkend gelten, sondern zukünftige Vermietungen betreffen. Nardellas Vorschlag sieht demnach nicht nur das Blockieren von Kurzzeitvermietungen vor, sondern auch Steuererleichterungen für diejenigen, die ihre Wohnungen für "normale Vermietungen" nutzen. Damit will er die "Wohnungen und das historische, künstlerische und soziale Erbe des historischen Zentrums schützen".

Die Inflation macht sich auch im Tourismus-Betrieb bemerkbar, Klimakrise und Krieg bewegen die ganze Welt. Vom Reisen hält das viele Menschen nicht ab, aber die Unsicherheit bei vielen Reisenden ist groß. Welche Bahnstrecke ist gesperrt? Wie sicher ist mein Reiseziel? Und was gibt es sonst so Neues aus der Tourismus-Welt? In unserer Bildergalerie finden Sie die wichtigsten Nachrichten rund ums Reisen, damit Sie immer auf dem Laufenden bleiben. lz/rha/dpa/AFP

