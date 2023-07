Reise

Flugchaos im Sommer? Analyse zeigt, wie viele Flüge in Deutschland ausfallen

Reise-News Sommerurlaub ade? In Deutschland fallen so viele Flüge aus wie in keinem anderen europäischen Land

Experten rechnen nicht mit einem Flugchaos in diesem Sommer. Eine aktuelle Analyse zeigt allerdings, dass Deutschland das Schlusslicht in Europa ist, wenn es um zuverlässigen Flugverkehr geht. Diese und weitere Meldungen in den Reise-News.

1 von 31 Zurück Weiter Zurück Weiter Dienstag, 4. Juli 2023: So viele stornierte Flüge in Deutschland wie in keinem anderen europäischen Land Im ersten Halbjahr 2023 wurden in Deutschland so viele Flüge storniert, wie in keinem anderen europäischen Land. Zu diesem Ergebnis kommt eine interne Analyse des Verbraucherportals "Flightright". Demnach wurden hierzulande insgesamt 5.617 Abflüge annulliert, was 2,2 Prozent der gesamten Abflüge entspricht. Das sind knapp zehn Prozent mehr Ausfälle als im Vorjahr. Gleich hinter Deutschland landet Frankreich (2,17 Prozent Stornierungen), gefolgt von Portugal (1,44 Prozent gestrichene Flüge). Am besten lief das erste Halbjahr flugtechnisch für Spanien. Das beliebte Urlaubsland verzeichnet mit 405.860 Abflügen eine Steigerung von 26 Prozent im Vergleich zum Vorjahr – mit einer Stornierungsquote von gerade einmal 0,3 Prozent. Mehr

Die Inflation macht sich auch im Tourismus-Betrieb bemerkbar, Klimakrise und Krieg bewegen die ganze Welt. Vom Reisen hält das viele Menschen nicht ab, aber die Unsicherheit bei vielen Reisenden ist groß. Welche Bahnstrecke ist gesperrt? Wie sicher ist mein Reiseziel? Und was gibt es sonst so Neues aus der Tourismus-Welt? In unserer Bildergalerie finden Sie die wichtigsten Nachrichten rund ums Reisen, damit Sie immer auf dem Laufenden bleiben. lz/rha/dpa/AFP

