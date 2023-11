Mittwoch, 22. November 2023: Griechenland führt Klimaabgabe für Urlauber ein

Abgabe für die Klimaresilienz" eingeführt, die ab nächstem Jahr für jeden Touristen anfällt. Die Höhe der neuen Gebühr richtet sich nach der Art der Unterkunft. Wer in der Hauptsaison, also zwischen März und Oktober, in einer Unterkunft mit einem oder zwei Sternen schläft, muss 1,50 Euro pro Tag draufzahlen, bei drei Sternen sind es drei Euro. Gäste eines Vier-Sterne-Hotels zahlen sieben Euro täglich drauf, wer in einem 5-Sterne-Hotel nächtigt, muss 10 Euro mehr täglich zahlen. Damit erhofft sich die Regierung, dem Ziel des nachhaltigen Tourismus näherzukommen. Eine gute Nachricht: Die Kurtaxe in Höhe von 50 Cent bis 1,50 Euro, die bisher angefallen ist, fällt mit der neuen Gebühr dann nicht mehr an.

