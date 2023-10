Reise-News Erlebnisrutsche und gläserne Plattform: Deutschlands höchster Aussichtsturm eröffnet im Harz

Am 2. November 2023 eröffnet der Harzturm. Damit steht Deutschlands höchster Aussichtsturm fortan in Niedersachsen. Diese und weitere Meldungen in den Reise-News.