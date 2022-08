von Leonie Zimmermann Waldbrände, Fischesterben und Dürre: Die Klimakrise wird uns immer bewusster. Nachhaltigkeit und umweltfreundliches Verhalten sind damit fast zu einer Notwendigkeit geworden. Zum Glück geht das auch im Urlaub.

Reisen gehört zu den liebsten Freizeitbeschäftigungen der Deutschen. Seitdem die Pandemie-Situation es uns wieder erlaubt, in den Urlaub zu fahren tun wir genau das: Wir packen unsere Koffer und strömen an die Bahnhöfe und Airports.

Aber Corona ist nur ein Thema, das unser Reiseverhalten beeinflusst. Auch die Klimakrise sorgt mitunter für ein schlechtes Gewissen. Das meldet sich gerne dann, wenn wir am Strand sitzen und eigentlich abschalten wollen.

Der klimaschädlichste Faktor am Reisen ist allerdings nach wie vor die An- und Abreise. Laut dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) ist der gesamte Tourismussektor für rund fünf Prozent der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich – 75 Prozent davon entstehen durch Flüge und Autofahrten.

Fürs Klima auf das Reisen verzichten? Das ist für viele Menschen trotzdem keine Option. Und das muss vielleicht auch gar nicht sein. Wir haben zehn Tipps, mit denen Sie Ihren ökologischen Fußabdruck im Urlaub deutlich senken können.

Nachhaltigkeit: Zehn Tipps für bewusstes Reisen

Tipp 1: Packen Sie nur das Nötigste ein

Man glaubt es kaum, aber nachhaltiges Reisen fängt schon beim Kofferpacken an. Dabei beruht das auf einer ganz einfachen Rechnung: Je mehr wir in unsere Reisetasche packen, desto schwerer wird am Ende auch das Flugzeug oder das Auto. Und je mehr Gewicht so ein Transportmittel von A nach B bringen muss, desto mehr Emissionen stößt es aus. Und wer mit leichtem Gepäck reist, der ist vielleicht eher bereit, manche Strecken zu laufen. Mit einem kiloschweren Rucksack ist das allerdings ein echter Kraftakt.

Tipp 2: Essen Sie im Restaurant, Hotel oder kochen Sie selbst

Italien, Griechenland, Thailand – viele Länder sind ein echtes Paradies für Feinschmecker. Leider spricht sich das auch schnell rum, sodass viele Restaurants Nahrungsmittel aus aller Welt importieren, um wirklich jeden Geschmack zu treffen. Wer die Menschen vor Ort unterstützen und das Klima schonen möchte, der sollte sich stattdessen auf lokale Gaststätten konzentrieren – und vor Ort speisen. Denn To-Go ist eben oft mit Plastik verbunden. Und das gilt es auch im Urlaub zu sparen. Noch besser: Auf dem Markt einkaufen (den gibt es so gut wie überall) und das Essen in der Unterkunft selbst zubereiten. So lernt man im besten Fall auch gleich die Zubereitung neuer Gerichte.

Tipp 3: Buchen Sie eine nachhaltige Unterkunft

Apropos Unterkunft: Auch hier gibt es große Unterschiede in Sachen Nachhaltigkeit. Es lohnt sich also, sich noch vor der Buchung über das klimafreundliche Engagement des Wunsch-Hotels zu informieren. Da sich Nachhaltigkeit mittlerweile als echtes Verkaufsargument etabliert hat, kann man auf den Websites der Unterkünfte in der Regel bereits sehr viel über das Engagement in Sachen Umweltschutz erfahren. Es lohnt, die Angaben nochmal gegenzuprüfen. Und: Oft sieht man erst im Hotelzimmer, wie nachhaltig das Ganze wirklich ist.

Tipp 4: Lassen Sie technische Geräte direkt zuhause

Mal kurz die E-Mails checken, während man am Hotelpool entspannt oder laufend die Nachrichten verfolgen, statt sich auf die Erlebnisse im Urlaubsort einzulassen – das ist nicht nur für uns persönlich schade, sondern auch für die Umwelt. Wenn wir beim nächsten Urlaub einfach mal alle technischen Geräte Zuhause lassen, ist nicht nur der Koffer leichter, sondern wir sparen auch Strom. Und ganz nebenbei erleben wir unsere Reise dadurch im Zweifel auch intensiver.

Tipp 5: Gehen Sie wertschätzend mit der Natur um

Die Schweizer Alpen, die Algarve-Küste in Portugal oder das Great Barrier Reef vor Australien – es gibt unzählige Naturhighlights rund um die Welt. So beeindruckend die Natur aber auch manchmal ist, so überlaufen ist sie irgendwann auch. Die Folge: Müllberge, zerstörte Pflanzen und vertriebene Tierarten. Wer mit der Natur leichtsinnig umgeht, der darf sich nicht wundern, wenn sie irgendwann ihren Zauber verliert. Deshalb gilt: Ganz egal, ob Strand, Berge, Wald oder Wiese: Gehen Sie respektvoll mit der Natur um. Wir haben nur diese eine.

Tipp 6: Fliegen Sie so selten wie möglich

Ein Punkt, der vor allem in den letzten Jahren immer wieder auf den Tisch kommt: Der Verzicht auf Flugreisen. Das liegt daran, dass Flüge noch vergleichsweise viele Emissionen ausstoßen. Es lohnt sich für das Klima, wenn Sie nicht jeden Urlaub für eine Flugreise nutzen. Das bedeutet natürlich nicht, dass ein Flug nach Amerika oder Südafrika nicht mehr okay ist. Aber es darf eben auch gerne öfter mal ein Roadtrip nach Italien, eine Zugreise nach Spanien oder eine Wandertour zur Mecklenburgischen Seenplatte sein.

Tipp 7: Verzichten Sie auf All-Inclusive

Hummerkrabben neben Hähnchenschenkeln neben veganen Frikadellen, Brokkoli neben Pommes neben Salat – das prall gefüllte Buffet vom All-Inclusive-Hotel ist für viele Urlauber ein echtes Schlemmerparadies. Leider verdrängen wir häufig, welche Folgen diese Art des Urlaubs für das Klima haben kann. Denn: Buffets sind prädestiniert dafür, dass am Ende Essen im Mülleimer statt auf dem Teller landet. Besser für das Klima ist es deshalb, so individuell wie möglich zu speisen. Es ist doch so: Satt wird man in der Regel auch von einer normalen Portion Pasta im Restaurant.

Tipp 8: Vertrauen Sie der Digitalisierung

Was hat Digitalisierung mit Reisen zu tun? Sie kann es uns deutlich einfacher machen – und klimafreundlicher noch dazu. Denken Sie nur an die vielen Landkarten, mit denen man damals noch durch die Länder gefahren ist. Heute können wir das in die Hände einer App geben und uns leiten lassen. Das gleiche trifft auf viele Tickets und Reiseführer zu. Der Vorteil: All das muss nicht mehr ausgedruckt werden, was wiederum Emissionen und Papier spart. Zusätzlich sinkt das Risiko sich zu verfahren oder in einen Stau zu geraten, wenn wir digitale Navigation nutzen. Und das erspart uns am Ende auch Stress.

Tipp 9: Bleiben Sie Ihren Werten treu

Wie sagt man so schön: Andere Länder, andere Sitten. Es gibt Reiseziele, an denen die Einheimischen weniger umsichtig mit der Umwelt umgehen. Das hat oft kulturelle soziologische Hintergründe. Wir Menschen sind sehr gewillt, uns unserem Umfeld schnell anzupassen. In diesem Fall lohnt es sich aber, sich an seinen eigenen Werten zu orientieren. Gehen Sie also überall auf der Welt respektvoll mit der Natur um, entsorgen Sie Ihren Müll ordnungsgemäß und seien Sie achtsam in der Wahl Ihrer Lebensmittel.

Tipp 10: Entdecken Sie Ihr Reiseziel abseits der Touristenpfade

Wenn sich Souvenirshop an Souvenirshop reiht und die Menschenmassen Schlangen bilden, um bestimmte Orte zu erreichen, dann ist das eine typische Folge des Massentourismus. Leider sind solche Massenbewegungen vor allem für die Menschen vor Ort nicht wirklich nachhaltig. Sobald ein Ort touristisch erschlossen wird, bekommen schnell große Konzerne mit Hotels und internationalen Restaurants die Oberhand in dem Gebiet. Die Leidtragenden: Einheimische Lokalbetreiber, Bauern, Händler. Nachhaltig reisen bedeutet also auch, auf die Menschen am Reiseziel zu achten, freundlich und respektvoll zu sein – und sich im Zweifel für den Shop oder das Restaurant zu entscheiden, das vielleicht etwas außerhalb liegt aber dafür von echten Locals betrieben wird. Glauben Sie mir – es wird in jeder Hinsicht eine Bereicherung sein.