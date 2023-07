Waren Sie schon mal in der Arrest-Kabine auf einem Kreuzfahrtschiff? Oder wussten Sie, dass es spezielle Kühlkammern gibt, in denen verstorbene Passagiere transportiert werden können? Kreuzfahrtschiffe sind einfach faszinierend – vor allem, wenn man Einblick in die Orte auf dem Schiff bekommt, an die sonst nur die Besatzung darf.