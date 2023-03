Reisen ohne Einschränkungen – das war für Mitglieder der LGBTQI+-Community lange Zeit mehr Wunsch als Realität. Aber die Welt wird toleranter und diverser, die Liebe wird immer mehr als solche akzeptiert – egal, welchem Menschen sie gilt. Mittlerweile können schwule, lesbische, bisexuelle oder transgender Menschen in viele Länder reisen, ohne Diskriminierung oder Vorurteile zu fürchten.

Die besten Reiseziele für die LGBTQI+-Community

Das homosexuelle Reiseportal Spartacus zeigt in einem aktuellen Ranking, welche Reiseziele sich für LGBTQI+-Menschen am meisten lohnen. Neben Klassikern wie Australien und Spanien befindet sich unter den Top Ten sogar ein südamerikanisches Land. Aber sehen Sie selbst: In unserer Bildergalerie finden Sie die besten zwölf Reiseziele für LGBTQI+-Community in diesem Jahr.

Natürlich hat das Ganze aber auch eine Schattenseite. Es gibt noch immer Länder, in denen unter anderem Homosexualität tabuisiert und teilweise sogar bestraft wird. Deshalb lohnt sich auch ein Blick auf die letzten Plätze des LGBTQI+-Rankings. In den folgenden Ländern könnte es für schwule, lesbische oder bisexuelle Menschen mitunter gefährlich werden.

Die unsichersten Länder für LGBTQI+-Reisende

Saudi Arabien Iran Tschetschenien Afghanistan Somalia Jemen Vereinigte Arabische Emirate Katar Nigeria Libyen

