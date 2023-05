Samstag, 13. Mai 2023: Strände auf Mallorca verlieren Auszeichnung

Die Playa de Palma am Ballermann hat die "blaue Flagge" und damit den Status als Strand hervorragender Qualität verloren. Der Strand konnte die hohen Anforderungen an die Wasserqualität nicht erfüllen. Auch die Cala Grand in der Gemeinde Santanyí und der "Traumstrand" Es Trenc verloren die Flagge. Neben der Wasserqualität werden auch andere Faktoren wie die Aufsicht durch Rettungsschwimmer oder angebotene Leistungen wie Strandliegen, Duschen und Verpflegungsstände und der allgemeine Zustand mit einbezogen. Der Entzug der Flagge bedeutet jedoch nicht zwingend, dass sich die Qualität der betroffenen Strände merkbar verschlechtert hat. Denn: Die Auszeichnung muss kostenpflichtig bei der Umweltorganisation ADEAC beantragt werden. Mehr