Mallorca boomt – aber der Sauftourismus macht der spanischen Urlaubsinsel zu schaffen

Montag, 13. November 2023:

Vereinigung der Hoteliers der Playa (AHPP). Demnach seien die Unterkünfte im Sommer bis zu 87 Prozent ausgelastet gewesen. "Das ist ein sehr guter Wert und ähnelt dem der Jahre vor der Corona-Pandemie", sagte Verbandspräsident Pedro Marín bei der Vorstellung der Bilanz. Grund zum Feiern ist das allerdings für viele Hoteliers nicht. Denn es kommen nicht nur entspannte Strandurlauber und erlebnishungrige Familien auf die Urlaubsinsel, sondern nach wie vor auch jede Menge Sauftouristen. Und die hätten es in diesem Jahr wieder ordentlich krachen lassen am Ballermann – auf Kosten der Anwohner und anderer Urlauber. Das Fazit des Verbandschefs: Es sei "eine der schlimmsten Saisons aller Zeiten“ gewesen. So seien allein in diesem Sommer 185 Touristen wegen schlechten Benehmens aus dem Hotel geflogen, die meisten von ihnen waren Deutsche, Österreicher und Schweizer.

