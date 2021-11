T-Shirt-Temperaturen herrschen zur Schiffstaufe der "MSC Virtuosa" am Kreuzfahrtterminal in Dubai: Während in Deutschland die ersten Nächte mit Frost und Schneefall erlebt, weht in Dubai am Abend eine warme Brise von 26 Grad Celsius. Vor der riesigen weißen Schiffswand des 331 Meter langen Mega-Liners von MSC Cruises ist eine Bühne errichtet.

Arabische Chill-out-Klänge stimmen die 600 geladenen Gäste ein, viele Männer sind in ihrer weißen traditionellen Dishdasha erschienen und die Damen in schwarze Gewänder ohne Schleier gehüllt. Über der Szenerie schwirrt eine Drohne, und über das Schiffsheck fliegen am Horizont unablässig die zu ihren Nachtflügen startenden Airbus A380.

Kurz vor dem 50. Jahrestag zum Bestehen der Vereinigten Arabischen Emirate lässt die in Genf beheimatete MSC Cruises ihr 19. Kreuzfahrtschiff in Dubai taufen, die "MSC Virtuosa", "unser jüngstes Baby und neues Flaggschiff", wie Pierfrancesco Vago, der Executive Chairman der Reederei, erklärt. Das Band, an dem die Champagnerflasche hängt, wird wieder Sophia Loren durchschneiden, wie schon sooft zuvor.

Am 18. November hatte die Filmschauspielerin – zuletzt spielte sie in dem Netflix-Film "Du hast das Leben vor dir" (2020) die Holocaust-Überlebende und ehemalige Prostituierte Madame Rosa – auf Ocean Cay auf den Bahamas ein weiteres Schiff der MSC-Flotte getauft. Die in Familienbesitz befindliche Reederei setzt mitten in der Pandemie auf massives Wachstum und will bis 2025 vier weitere Neubauten, unter anderem mit Flüssigerdgas angetrieben, in Dienst stellen. Dann wird die Reederei nach eigenen Angaben von der Passagierkapazität die zweitgrößte Kreuzfahrtgesellschaft der Welt sein.

Cash-Cow Container-Business

Im Gegensatz zu den US-Marktführern, bei denen es sich um börsennotierte Unternehmen handelt, ist MSC weiterhin im Besitz der italienischen Familie Aponte. Die Kreuzfahrtreederei ist Teil der MSC Group, die der Patriarch und Kapitän Gianluigi Aponte mit nur einem Frachtschiff 1970 gründete.

Diese Mediterranean Shipping Company (MSC) ist heute in 155 Ländern mit 617 Schiffen und mehr als 100.000 Angestellten im globalen Container-Business aktiv und profitiert enorm von den rasant gestiegenen Frachtraten im weltweiten Warenverkehr.

Die "MSC Virtuosa" ist baugleich mit dem Schwesternschiff "MSC Grandiosa", die Sophia Loren im November 2019 im Hamburger Hafen taufte, doch in vielen Details wie Design und zum Beispiel der Fahrstuhltechnik verfeinert. Beiden gehören mit einem Fassungsvermögen von 6334 Passagieren zu den größten Kreuzfahrtschiffen weltweit.

Im Moment fährt die Reederei, auf deren Schiffe ab dem 4. Dezember in allen Fahrtgebieten die 2Gplus-Regel für Gäste und Besatzung gilt, pandemiebedingt nur mit einer Auslastung von maximal 70 Prozent. Doch die Realität liegt weit darunter. Die jüngste Verbreitung neuer Virusvarianten lässt die Buchungen einbrechen.

"Mamma mia" waren dann auch die ersten beiden Worte der 87-jährigen Filmdiva, als sie am Samstagabend von Kapitän Saverio Veniero auf die Bühne geführt wurde. Erst in fließendem Italienisch und später in Englisch wünschte Sophia Loren der "MSC Virtuosa" eine allzeit glückliche Fahrt.

