Über Nacht von A nach B – und das möglichst klimafreundlich: Nachtzüge werden immer beliebter. Von Deutschland aus erreicht man mittlerweile zahlreiche Reiseziele in Europa. Ein Überblick.

In der Heimat einsteigen, einschlafen – aufwachen und am Reiseziel aussteigen: Nachtzüge erleben ein echtes Revival. Sie sind nicht nur praktisch, wenn man umweltbewusst und klimafreundlich reisen möchte, sondern auch ein Erlebnis für sich. Deshalb nehmen die europäischen Bahngesellschaften bereits seit einigen Jahren immer mehr Nachtzug-Verbindungen in ihren Fahrplan auf.

Das mit Abstand größte Angebot finden Freunde des nächtlichen Zugreisens bei der Österreichischen Bundesbahn (ÖBB). Der österreichische Nightjet hält in vielen deutschen Städten und verbindet diese mit zahlreichen Reisezielen in ganz Europa.

In diesen deutschen Städten fahren Nachtzüge

Zum Beispiel in diesen zehn Städten können Sie in einen Nightjet einsteigen:

Hamburg Bremen Hannover Berlin Dresden Köln München Stuttgart Frankfurt am Main Karlsruhe

Durch das mittlerweile weit ausgebaute Streckennetz der ÖBB erreichen Reisende über Nacht einige der beliebtesten Reiseziele in Europa. So ist es von Deutschland aus beispielsweise möglich, folgende Städte mit einem Nachtzug zu erreichen:

Amsterdam

Wien

Venedig

Rom

Bologna

Mailand

Budapest

Prag

Das vollständige Streckennetz der ÖBB finden Sie hier.

Über Nacht von Deutschland nach Wien, Prag oder Zagreb

Aber die Österreichische Bundesbahn ist bei weitem nicht mehr der einzige Anbieter von Nachtzügen innerhalb Europas. Immer mehr Länder entdecken die besondere Zugfahrt für sich und führen neue Verbindungen für Nachtschwärmer ein. Und viele davon machen in diesem Jahr auch Halt in Deutschland.

Ab Mai 2023 wird es zum Beispiel eine neue Nachtfahrt von Berlin nach Brüssel geben. Das belgisch-niederländische Bahnunternehmen "European Sleeper" hat die entsprechende Verbindung in den Fahrplan aufgenommen, die erste zehnstündige Fahrt soll am 25. Mai stattfinden und dann jeden Sonntag, Dienstag und Donnerstag stattfinden. Der Nachtzug macht auf dem Weg auch Halt in Hannover, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam und Antwerpen. Für das kommende Jahr ist außerdem eine Erweiterung der Strecke geplant. Dann startet der Zug in Prag und hält vor Berlin in Dresden.

Was die Reise im Nachtzug kostet

Die Deutsche Bahn bietet in Kooperation mit dem kroatischen Nachtzug außerdem zwei Verbindungen in das beliebte Urlaubsland am Mittelmeer an. Von Stuttgart oder München aus können Bahnreisende über Nacht die kroatische Hauptstadt Zagreb oder die Adriametropole Rijeka erreichen. In München startet auch der ungarische Nachtzug in Richtung Budapest. Er macht auf seiner nächtlichen Tour außerdem Halt in Wien und Salzburg.

Die eigenen Nachtverbindungen der Deutschen Bahn begrenzen sich im Wesentlichen auf das Inland und einige ausgewählte Städte in Nachbarländern. Dazu gehören zum Beispiel Wien, Kopenhagen, Zürich und Basel. Die Preise für eine Fahrt mit dem Nachtzug starten bei der Deutschen Bahn bei 17,90 Euro. Allerdings sind die Plätze im Schlafwagen deutlich teurer und sehr begehrt.

Wer also wirklich bequem von A nach B kommen möchte, der sollte schnell sein – und lieber ein paar Euro mehr einplanen. Im Vergleich zum Flug sind Nachtzüge oft die teurere Alternative, zumindest dann, wenn man es in der Nacht bequem haben möchte. Für eine Nachtfahrt von Hamburg nach Wien zahlt man beispielsweise 130 Euro im Schlafwagen – ein Flug von Hamburg nach Wien kostet im Schnitt 100 Euro.

