Donnerstag, 9. März 2023: Nepal will Bergsteiger nicht mehr ohne Begleitung losziehen lassen

In Nepal dürfen Touristen bald nur noch mit einem lokalen Bergsteiger oder Gepäckträger im Himalaya wandern gehen. Die neue Regelung gelte ab April und solle die Sicherheit der Wanderer verbessern und Jobs für Einheimische schaffen, sagte ein Sprecher des Tourismusministeriums in Kathmandu der Deutschen Presse-Agentur. Der lokale Begleiter müsse demnach von einer bei der Regierung registrierten Trekkingfirma vermittelt werden. In Nepal sind einige der welthöchsten Berge wie der Mount Everest und der Mount Annapurna. Wer als Bergsteiger auf ihre Spitzen will, darf dies aber bei Interesse weiterhin alleine tun, braucht aber eine entsprechende Genehmigung des Tourismusministeriums, hieß es. Diese kostet für Bergsteiger derzeit rund 10.000 Euro.

