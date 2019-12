Die Bundesregierung will bei der Entschädigung von Pauschalurlaubern des insolventen Reiseveranstalters Thomas Cook einspringen. Weil der zuständige Versicherer Zurich Insurance nicht für den gesamten Schaden aufkommen werde, wolle die Bundesregierung den Betrag übernehmen, der deutschen Kunden nicht ersetzt werde. Der zuständige Versicherer Zurich Insurance will in den kommenden Tagen bekanntgeben, in welchem Ausmaß Thomas-Cook-Kunden Zahlungen erhalten werden. Der Schweizer Versicherer muss in Deutschland für Schäden bis insgesamt 110 Millionen Euro aufkommen. Dem Unternehmen wurden aber bis Anfang November bereits Schäden von 250 Millionen Euro gemeldet. Erwartet wird von Experten ein Gesamtschaden von 300 bis 500 Millionen Euro.