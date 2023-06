Nicht ohne mein Handy! Wie das Smartphone unseren Urlaub prägt

von Leonie Zimmermann Ein Leben ohne Smartphone ist für die meisten Menschen kaum vorstellbar. Laut einer aktuellen Umfrage verzichten wir nicht einmal im Urlaub auf unser Handy. Das hat auch negative Folgen.

Eigentlich wissen wir es fast alle besser – und trotzdem verbringen viele Menschen sehr viel Zeit am Smartphone, statt sich währenddessen ins "echte Leben" zu stürzen. Auch im Urlaub darf das Handy für die meisten Deutschen nicht fehlen, wie eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag von HolidayCheck zeigt. Für die Umfrage wurden rund 2000 Menschen befragt.

Demnach sind 48 Prozent der Befragten der Überzeugung, sich nur ohne Smartphone richtig erholen zu können. Auf Reisen auf das Handy verzichten wollen allerdings trotzdem nur ein Prozent der Teilnehmenden – sechs Prozent nutzen das Handy sogar vier bis fünf Stunden täglich, während sie im Urlaub sind.

Die meisten der Befragten (30 Prozent) versuchen, den Smartphone-Konsum auf unter eine Stunde am Tag zu reduzieren, wenn sie auf Reisen sind. 25 Prozent scrollen sich an ein bis zwei Stunden am Tag durchs Smartphone und 14 Prozent nutzen es zwei bis drei Stunden täglich. Immerhin acht Prozent der Teilnehmenden geben an, drei bis vier Stunden des Tages das Handy in der Hand zu haben.

Warum wir im Urlaub zum Handy greifen

Aber warum greifen wir zum Smartphone, wenn wir doch eigentlich verreisen, um die Welt zu entdecken? Die Befragten nennen den Kontakt zu Freunden und Familie sowie das Fotografieren als Hauptgründe. Sieben Prozent gaben in der Umfrage an, dass sie das Smartphone auch im Urlaub dafür nutzen, um etwas für die Arbeit zu erledigen.

Das Problem mit der Smartphone-Nutzung: Wer mit der Aufmerksamkeit auf dem Bildschirm hängt, der kriegt von seiner Außenwelt in der Regel wenig mit. Das kann vor allem im Urlaub auch schnell mal zu Konflikten führen. So geben 41 Prozent der Befragten an, dass es im Urlaub schon einmal zu Streit kam, weil ein Mitreisender nicht ansprechbar war – wegen des Handys. 37 Prozent stören sich daran, wenn das Smartphone dafür sorgt, dass die Leute den Urlaub nur passiv wahrnehmen.

Digital Detox im Urlaub

Regeln können helfen, Konflikte wegen der Smartphone-Nutzung zu vermeiden. Besonders beliebt ist hierbei die Regel, das Handy nicht zu nutzen, wenn man gemeinsam am Tisch sitzt. Das haben 17 Prozent der Teilnehmenden erfolgreich eingeführt. Wer die neuen Orte überwiegend durch die Smartphone-Kamera entdeckt, statt sie wirklich zu erleben, der sollte außerdem mal darüber nachdenken, das Handy auch einfach mal in der Unterkunft zu lassen. Das kann nicht nur dazu führen, dass man wieder aufmerksamer seine Umgebung wahrnimmt, sondern auch den Stresspegel maßgeblich reduzieren – und dafür ist der Urlaub eigentlich der perfekte Zeitpunkt, oder?

Quelle: HolidayCheck