Reise-News Und wieder bleibt die Bahn stehen: Verdi ruft zu ÖPNV-Warnstreik in fünf Bundesländern auf

In fünf Bundesländern kann es am Donnerstag wieder zu Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr kommen. Grund ist ein Warnstreik. Diese und weitere Meldungen in den Reise-News.