von Leonie Zimmermann Flughäfen hat Deutschland viele. Aber welcher von ihnen ist der beliebteste? Das hat sich ein Branchenportal einmal angesehen – und ein überraschendes Airport-Ranking erstellt.

Reisende, die mit dem Flugzeug in den Urlaub starten wollen, haben die Qual der Wahl: In Deutschland gibt es insgesamt 24 Flughäfen, die an den internationalen Flugverkehr angebunden sind. Der wohl größte und auch bekannteste ist der Flughafen Frankfurt am Main, der im Jahr 2022 knapp 49 Millionen Passagiere verzeichnete. Zu den beliebtesten Flughäfen Deutschlands zählt er trotzdem nicht, wie eine aktuelle Analyse zeigt.

Das Fluggastrechte-Portal "Airhelp" hat auf Basis der Google-Bewertungen die deutschen Airports nach Beliebtheit eingeordnet – und ist dabei auf überraschende Spitzenreiter und altbekannte Schlusslichter gestoßen. Ausschlaggebend für das Ranking waren die Bewertungen am Stichtag, dem 15. Juni 2023. Berücksichtigt wurden nur Flughäfen, die an diesem Tag mindestens 500 Bewertungen hatten, was auf insgesamt 20 Airports zutrifft – manche von ihnen teilen sich einen Platz.

Das sind die (un)beliebtesten Airports in Deutschland

Nürnberg, Münster-Osnabrück, Friedrichshafen München, Leipzig-Halle, Paderborn-Lippstadt Bremen, Stuttgart, Dresden Karlsruhe-Baden-Baden Frankfurt am Main Memmingen, Weeze Hamburg, Hannover, Düsseldorf, Dortmund Köln-Bonn Berlin-Brandenburg Frankfurt Hahn

Schlusslicht bleibt Schlusslicht

Der ehemalige Militärflughafen Frankfurt Hahn ist nicht nur in Sachen Beliebtheit das Schlusslicht in Deutschland – auch die Zahl der Verspätungen und Flugausfälle ist dort überdurchschnittlich hoch. Insgesamt kam es in Europa im vergangenen Jahr laut einer Erhebung von "Airhelp" von Juli bis September bei 37 Prozent der Flüge zu einer Verspätung.

In Deutschland schnitt der Flughafen Frankfurt am Main am schlechtesten ab. Mehr als die Hälfte der Passagiere startete dort verspätet. Der Flughafen Frankfurt-Hahn belegte mit mehr als 50 Prozent verspäteter Passagiere den vorletzten Platz, Köln liegt mit 48 Prozent knapp davor. Am pünktlichsten kamen Reisende von Stuttgart aus los. Hier startete nur knapp jeder vierte Passagier unpünktlich. Gut 70 Prozent der Fluggäste konnten die Airports Bremen und Dresden 2022 pünktlich verlassen - Platz zwei und drei im deutschen Vergleich.

Experten rechnen mit weiteren Verspätungen

Während die Zahl der Verspätungen und Ausfälle laut dem Fluggastrechte-Portal im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit anstieg, sank die Beliebtheit der Flughäfen insgesamt. Das sei laut den Experten des Portals "alarmierend", auch, weil "die Flughäfen und Airlines immer noch weniger Menschen als noch vor drei Jahren abfertigen müssen". Das Unternehmen rechnet angesichts des anhaltenden Fachkräftemangels, der Streiks und unvorhersehbarer Wetterextreme mit einem weiteren Anstieg der Verspätungen in diesem Sommer.

Quelle: Airhelp