Im Urlaub möchten wir nicht nur die Landschaft genießen, sondern auch in die Kultur der Einheimischen eintauchen, um das Land, in das wir reisen, wirklich zu erleben. Manchmal ist das aber vielleicht nicht die beste Idee, denn es gibt Länder, in denen die Menschen einen eher ungesunden Lebensstil pflegen. Und den sollten wir uns nicht unbedingt dauerhaft abgucken.

Die Gesundheitsorganisation "Medical Aid" hat sich in einer Datenanalyse einmal angeschaut, in welchen Ländern die Menschen den ungesündesten Lebensstil pflegen. Für die Untersuchung haben sich die Gesundheitsexperten Daten der Weltgesundheitsorganisation (WHO), des CIA Factbooks und von Wisevoter vorgenommen.

Europäer leben am ungesündesten

Für das Ranking wurden Faktoren wie der durchschnittliche Alkoholkonsum pro Kopf, die Raucherquote im Land, die Fettleibigkeit, körperliche Inaktivität und die Zahl der Geschlechtskrankheiten (abgesehen von HIV) berücksichtigt. Das Ergebnis zeigt, dass vor allem europäische Länder zu einem ungesunden Lebensstil neigen – auch Deutschland landet in der Top Ten. Die Menschen in Indien leben demnach übrigens am gesündesten, gefolgt von Island und Schweden.

Quelle: Medical Aid