Dienstag, 17. Januar 2023: Mexiko weitet Rauchverbot auf Strände und Hotels aus

Mexiko will rauchfrei werden. Deshalb hat die Regierung das seit 2008 bestehende landesweite Rauchverbot nun erweitert. Bislang galt das Rauchverbot nur in bestimmten Innenräumen wie Büros, Bars und Restaurants. Jetzt gilt das Verbot für den gesamten öffentlichen Raum. Das heißt: Urlauber sollten den Glimmstängel aber auch an Stränden, in Hotels und in Parks auslassen. Ein Verstoß könnte mehrere hundert Euro kosten.

