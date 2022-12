Freitag, 30. Dezember 2022: Flugpreise steigen in 2023 teilweise um mehr als 60 Prozent

Laut einer aktuellen Analyse des Vergleichsportals Swoodoo müssen Flugreisende im kommenden Jahr wieder einmal tiefer in die Tasche greifen. Demnach steigen die Preise für Hin- und Rückflüge teilweise um mehr als 60 Prozent im Vergleich zum Vorjahr an. Neben vielen Fernreisezielen sind auch einige beliebte Urlaubsziele in Europa von der Preiserhöhung betroffen, zum Beispiel Italien mit durchschnittlich 100 Euro mehr pro Flug oder die Türkei mit einem durchschnittlichen Preisanstieg von immerhin 50 Prozent.

